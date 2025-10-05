De Giorgi | L' Europeo in casa è un' occasione A Napoli sarà una grande emozione Speriamo non si scivoli

Il c.t. dell'Italia maschile: "Quante manifestazioni d'affetto. Quest’anno abbiamo visto donne campionesse che hanno urlato e uomini campioni che hanno pianto. Interessante. L'addio di Anzani? Vedremo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Volley, De Giorgi guarda all'Europeo: «Sarà bello giocare in casa, ma il pubblico non fa punti. Il metodo Fefè? È la normalità, che spesso diventa eccezione» - Ci vuole una persona giusta al posto giusto per far emergere i talenti dell'Italvolley. Si legge su ilmessaggero.it

