Kevin De Bruyne non parte titolare per la prima volta con la maglia del Napoli. Il belga ha giocato 402 minuti nelle ultime settimane, il minutaggio più alto della rosa insieme a Politano. Per questo Antonio Conte contro il Genoa, rimescola le carte, gestisce le energie e, soprattutto, lancia una nuova arma: sarà la prima volta da titolare per David Neres. Naoli-Genoa: Perché De Bruyne è in panchina. Secondo il Corriere dello Sport, Conte aveva già in mente di far rifiatare De Bruyne nella sfida contro il Pisa, ma l’espulsione di Di Lorenzo al City ha costretto il tecnico a rivedere i piani. Il cambio forzato dopo 26 minuti all’ Etihad ha aumentato il carico di lavoro del centrocampista. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - De Bruyne panchina col Genoa, perché Conte lo ha escluso: il dato che spiega tutto

Napoli, così contro l’Arezzo: c’è De Bruyne, Lukaku in panchina. Anche Hasa e Zanoli dal 1?

