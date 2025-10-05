De Bruyne al di là delle chiacchiere da bar sport fa la differenza

Primo tempo inguardabile, il Napoli non entra in campo. Più che questione di modulo sembra una squadra svuotata e lenta. Da una disattenzione nasce uno svantaggio che viene rimediato dall’ingresso di De Bruyne e Spinazzola. In questo momento king Kevin e Leonardo sono determinanti per la fase offensiva. Nel primo tempo quarto d’ora il Napoli prende le redini del gioco con ritmi però bassi. Al 10° da uno spunto di Neres a sinistra Politano spara alto davanti a Leali. Nel nulla della prima mezz’ora arriva la prodezza del 18enne Ekhator al 33°: a sinistra un molle Olivera su Norton Cuffy. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - De Bruyne, al di là delle chiacchiere da bar sport, fa la differenza

