Dazi la pasta italiana arriverà al 107% a gennaio 2026

I risultati della legge sui dazi di Trump cominciano a farsi sentire. Infatti, sulla pasta italiana potrebbe arrivare, a gennaio 2026, un super dazio del 107%. L’ambasciata italiana a Washington è prontamente intervenuta insieme ai ministeri degli Affari esteri e dell’Agricoltura, che si sono già attivati per tentare di far cambiare idea al dipartimento del Commercio americano. La pasta italiana avrà un dazio del 107%. Secondo il Dipartimento del Commercio americano le aziende italiane del settore sono colpevoli di dumping. Si tratta dell’esportazione di merci a prezzi molto più bassi di quelli praticati sul mercato interno o su un altro mercato, o addirittura sotto costo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

