Dazi | diplomazia al lavoro per scongiurare tariffe al 107% su pasta italiana negli Usa

Iltempo.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

  Cresce l'allarme per uno dei simboli della cucina italiana: la pasta, amatissima anche Oltreoceano, rischia di costare molto, molto di più dall'anno prossimo negli Stati Uniti. Un pericolo causato da un'inchiesta del Dipartimento del Commercio a stelle e strisce che, sulla base delle denunce di alcuni produttori locali, ha accusato La Molisana e Garofalo di praticare un dumping sui prezzi che rischia di far aumentare il costo del 107%. Ma la vicenda da tavola e scaffali già passata sulle scrivanie della nostra diplomazia. "La qualità della pasta italiana non è dumping. Abbiamo contestato con l'Ambasciata a Washington e insieme ai pastai italiani le scelte del Dipartimento del Commercio che penalizzano il prodotto italiano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

