Davanti alla stele dedicata a Norma Cossetto si è ricordato l' 82mo anniversario della sua morte
Trieste ricorda Norma Cossetto: cerimonia per l’82° anniversario del martirio e nuovo progetto per la valorizzazione dei luoghi delle foibeTrieste, 4 ottobre 2025 – Si è tenuta nel pomeriggio di ieri, davanti alla stele dedicata a Norma Cossetto, la cerimonia per l’82mo anniversario del martirio. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
In questa notizia si parla di: davanti - stele
Domenica 14 settembre alle 18 davanti alla cripta di San Severo a Legri sarà inaugurata la stele “L’urlo di Gaza” di Simone Cecconi.Saranno presenti l’imam di Firenze Izzedin Elzir e don Santoro, parroco della comunità de Le Piagge Un gesto concreto - facebook.com Vai su Facebook
Massa ancora davanti alla tv per Francesca Fialdini: 'Ballando con le stelle', grande attesa - X Vai su X
Trieste, la cerimonia in ricordo di Norma Cossetto - Deposta una corona d’alloro davanti alla stele commemorativa della studentessa universitaria istriana torturata, violentata e gettata in una foiba per mano di partigiani jugoslavi 82 anni fa ... rainews.it scrive