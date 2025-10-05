Davanti alla stele dedicata a Norma Cossetto si è ricordato l' 82mo anniversario della sua morte

Trieste ricorda Norma Cossetto: cerimonia per l’82° anniversario del martirio e nuovo progetto per la valorizzazione dei luoghi delle foibeTrieste, 4 ottobre 2025 – Si è tenuta nel pomeriggio di ieri, davanti alla stele dedicata a Norma Cossetto, la cerimonia per l’82mo anniversario del martirio. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

davanti stele dedicata normaTrieste, la cerimonia in ricordo di Norma Cossetto - Deposta una corona d’alloro davanti alla stele commemorativa della studentessa universitaria istriana torturata, violentata e gettata in una foiba per mano di partigiani jugoslavi 82 anni fa ... rainews.it scrive

