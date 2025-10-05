Davanti alla porta degli altri Con Francesco e Buricchi
Prato, 5 ottobre 2025 - Con un larghissimo consenso è stata ripristinata in Italia la data di San Francesco come festa nazionale. È una buona notizia, soprattutto perché può spingere a leggere di San Francesco (ad esempio il volume di Vauchez su di lui), a scendere in profondità nel suo messaggio e nel suo comportamento, anche di soldato pentito che lavorerà per sigillare la pace delle due città nemiche di Perugia e Assisi. L' 'Alter Christus' veniva proposto con grande coraggio e convinzione, in piena dittatura fascista e nazista, come l'alternativa alla loro "non visione" dell'uomo (Bulgarini: sì, proprio lui, l'editore dei libri geografia, scrisse un libro a riguardo con riflessioni molto acute). 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: davanti - porta
Si reca a casa dell'ex moglie e crea il panico davanti la sua porta
Porto di Ancona, rimossa dopo la conclusione dei lavori la torre faro davanti alla Porta Clementina
Juve Juventus Next Gen 1-0 LIVE: Douglas Luiz porta avanti i bianconeri, Vlahovic sbaglia davanti alla porta e i tifosi lo fischiano!
Piazza una bombola di gas davanti alla porta del vicino: arrestato L’uomo è stato fermato dai carabinieri con un’ascia in mano prima che raggiungesse l’abitazione del compaesano - facebook.com Vai su Facebook
In porta si rivede Sommer, davanti chance per Bonny? Le probabili di Inter-Slavia Praga - X Vai su X
Davanti alla porta degli altri. Con Francesco e Buricchi - Lunedì il secondo incontro del convegno pastorale diocesano ... Come scrive lanazione.it