Daredevil | Rinascita 2 il produttore svela | Ecco in che modo sarà diversa dalla prima stagione

La seconda stagione sarà strutturata in modo molto diverso dalla prima, con il produttore dei Marvel Studios che ha motivato questi cambiamenti Daredevil: Rinascita è stato un grande successo tra i critici e sembra aver riscosso un discreto successo tra i fan (anche se i dati di ascolto suggeriscono che non sia stato altrettanto popolare tra i telespettatori occasionali), ma la serie ha ricevuto alcune critiche da parte di coloro che hanno ritenuto che i cambiamenti relativi alla tanto discussa revisione creativa fossero un po' troppo evidenti in alcuni episodi. Come sappiamo, lo show era stato originariamente concepito come un reboot completo prima che lo showrunner Dario Scardapane fosse chiamato a renderlo più organico alla serie Netflix. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

