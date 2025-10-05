Danza sportiva numeri super per gli Internazionali | 1700 atleti 47 nazioni rappresentate
In pista al Palatiziano ballerini e ballerine dai 12 ai 75 anni. “Sono stati tre giorni straordinari - dice Laura Lunetta, presidente della Fidesm - gli atleti ci hanno regalato emozioni indimenticabili, portando in pista il linguaggio universale della danza". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Campionati italiani di Danza sportiva, brilla la JDance Academy
Alessio D’Ettorre e Valentina Ciancio campioni italiani Fidesm nella danza sportiva caraibica
La Presidente federale Laura Lunetta presenta la Pole Dance e l'Aerial Dance, i nuovi sport entrati a far parte della Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali.
Il fascino irresistibile della danza sportiva paralimpica - Innanzitutto, quelli del movimento: oggi, in Italia, circa duemila persone diversamente abili praticano la danza sportiva, indipendentemente ...