Danni per la grandinata del 2023 | In liquidazione i fondi regionali per i ristori

"Sono già in liquidazione a Poggio Renatico i fondi regionali destinati ai ristori per i danni causati dalla violenta grandinata del 2023". Il Comune di Poggio Renatico ha infatti comunicato che "La Regione Emilia-Romagna ha trasferito le risorse e l'Amministrazione comunale ha immediatamente. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: danni - grandinata

Nubifragio e grandinata nel Valdarno aretino, si temono danni per i campi coltivati

Grandinata 'lampo' nel Barese, gli agricoltori contano i danni: "Frutta in stress idrico"

Grandinata nel Sannio, Rubano (FI): “Evento devastante, subito ricognizione dei danni e misure straordinarie per gli agricoltori”

E' il sindaco Luigi Sergio Ricca a postare le foto dei #danni provocati dalla #grandinata dell'altro giorno a #Bollengo - facebook.com Vai su Facebook

Grandine e maltempo del luglio 2023, dalla Regione 289mila euro per risarcire i danni. Tra privati e imprese 490 richieste per 6,5 milioni - Per i cittadini di Vigonza è stato assegnato un contributo da parte della Regione Veneto di oltre ... Segnala ilgazzettino.it

Danni da maltempo, via alla liquidazione - Quel ‘temporale’ di burocrazia, durato due anni, che finalmente adesso porta ad uno squarcio di sereno. Da ilrestodelcarlino.it