Danneggia ambulanza e ferisce sanitario Espulso dalla città fino al 2028

I carabinieri di Reggio Emilia hanno arrestato un 25enne albanese e un coetaneo dominicano. La vicenda risale allo scorso 16 settembre quando un runner di 36 anni, Manuel Setti (foto) e un’autista 44enne, sono rimasti vittime di altrettanti agguati senza motivo nel quartiere Santa Croce. Il primo è riuscito a evitare l’impatto con una Fiat Punto, che aveva tentato di investirlo. Dall’auto sono scesi in due che lo hanno colpito con calci e pugni, procurandogli lesioni e sette giorni di prognosi. Il 44enne è stato invece investito dall’auto all’improvviso e i due sconosciuti lo hanno picchiato e sfregiato al volto con un vetro di bottiglia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
