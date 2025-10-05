Daniel day-lewis torna al cinema con il film anemone

Il ritorno di Daniel Day-Lewis nel mondo del cinema rappresenta un evento di grande rilievo, considerando la sua lunga carriera e il suo ritiro annunciato anni fa. Dopo otto anni di assenza, l’attore ha deciso di riprendere le scene interpretando un ruolo nel film Anemone, diretto dal suo stesso figlio Ronan Day-Lewis. La pellicola, uscita il 3 ottobre 2025, affronta temi come i segreti nascosti e i risentimenti sopiti che emergono durante il riavvicinamento tra due fratelli estranei, interpretati rispettivamente da Sean Bean e Daniel Day-Lewis. Per analizzare questa importante svolta professionale e approfondire la carriera dell’attore, si esamineranno i dettagli sul suo rientro sul set e sui principali traguardi raggiunti nel corso degli anni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

