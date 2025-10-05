L'attore, tornato a recitare nel film diretto dal figlio Ronan, ha difeso il metodo di recitazione utilizzato da lui e altri colleghi di Hollywood In una recente intervista concessa al New York Times, Daniel Day-Lewis ha dichiarato di "non amare affatto pensare alla recitazione in termini di mestiere", aggiungendo che concentrandosi troppo sul processo, gli attori rimangono intrappolati nei "dettagli meno importanti del lavoro". "Naturalmente ci sono tecniche che si possono imparare, e so che il Metodo è diventato un facile bersaglio al giorno d'oggi", ha detto. "Ultimamente mi infastidisce un po' sentire gente di ogni tipo che blatera e dice cose come 'è diventato completamente Metodo', che credo significhi che una persona si comporta in modo lunatico ed estremo". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Daniel Day-Lewis difende il suo metodo: “Facile attaccarci dicendo che siamo lunatici"