Dan Brown incontra Beppe Marotta | libri autografati e maglie personalizzate nel nome dell’Inter

Milano, 5 ottobre 2025 – Sorrisi, autografi e una maglia personalizzata. Dan Brown, scrittore statunitense da 200 milioni di copie vendute in tutto il mondo, autore di successi planetari come ‘Il Codice da Vinci’ e ‘Angeli e Demoni’, ha incontrato questa mattina Giuseppe Marotta, ceo e presidente dell’ Inter, squadra di cui Brown è tifoso. Impegnato a Milano per il tour promozionale del suo n uovo romanzo, ‘L’ultimo segreto’, Brown ha voluto ritagliarsi un momento per incontrare il presidente del suo club calcistico prediletto, donandogli una copia autografata del suo ultimo libro con una dedica speciale: “For Inter, my team away from home. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dan Brown incontra Beppe Marotta: libri autografati e maglie personalizzate nel nome dell’Inter

