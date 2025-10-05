Lo scrittore, a Milano per il nuovo libro "L’ultimo segreto": "Un amico mi ha fatto appassionare alla squadra, mi informo su tutti i risultati. Capisco l'attaccamento della gente a San Siro, anch'io andavo a vedere i Celtics al Garden. E quando l'hanno sostituito con un'arena più moderna tutti hanno capito che era meglio". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dan Brown, il Codice Inter: "Tifo nerazzurro. Lo stadio? Cambiare fa bene, nella mia Boston..."