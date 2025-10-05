Dan Brown il Codice Inter | Tifo nerazzurro Lo stadio? Cambiare fa bene nella mia Boston

Gazzetta.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scrittore, a Milano per il nuovo libro "L’ultimo segreto": "Un amico mi ha fatto appassionare alla squadra, mi informo su tutti i risultati. Capisco l'attaccamento della gente a San Siro, anch'io andavo a vedere i Celtics al Garden. E quando l'hanno sostituito con un'arena più moderna tutti hanno capito che era meglio". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

dan brown il codice inter tifo nerazzurro lo stadio cambiare fa bene nella mia boston

© Gazzetta.it - Dan Brown, il Codice Inter: "Tifo nerazzurro. Lo stadio? Cambiare fa bene, nella mia Boston..."

In questa notizia si parla di: brown - codice

dan brown codice interDan Brown: “Altro che Codice da Vinci, il successo è passare da un fallimento all’altro” - Lo scrittore americano, in libreria con il nuovo romanzo L’ultimo segreto, lo ha presentato ai suoi lettori al Teatro Carcano di Milano. Riporta repubblica.it

dan brown codice interDan Brown, l’interista, promuove il piano del nuovo San Siro: “Cambiare può essere positivo” - Lo scrittore del Codice da Vinci (dichiaratosi tifoso nerazzurro), in città per presentare il suo nuovo libro, ricorda quanto successo a Boston, la sua città. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Dan Brown Codice Inter