Dan Brown il Codice Inter | Tifo nerazzurro Lo stadio? Cambiare fa bene nella mia Boston
Lo scrittore, a Milano per il nuovo libro "L’ultimo segreto": "Un amico mi ha fatto appassionare alla squadra, mi informo su tutti i risultati. Capisco l'attaccamento della gente a San Siro, anch'io andavo a vedere i Celtics al Garden. E quando l'hanno sostituito con un'arena più moderna tutti hanno capito che era meglio". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Dan Brown: “Altro che Codice da Vinci, il successo è passare da un fallimento all’altro” https://repubblica.it/cultura/2025/10/05/news/dan_brown_l_ultimo_segreto_nuovo_romanzo_consigli_successo-424892106/?ref=twhl… - X Vai su X
A otto anni dal suo ultimo libro, “Origin”, Dan Brown è tornato in libreria con un nuovo thriller, di oltre 800 pagine. Il protagonista è lui, Robert Langdon, lo stesso da “Il Codice Da Vinci”. Un personaggio fortunato, che anche questa volta si ritroverà al centro di u - facebook.com Vai su Facebook
Dan Brown: “Altro che Codice da Vinci, il successo è passare da un fallimento all’altro” - Lo scrittore americano, in libreria con il nuovo romanzo L’ultimo segreto, lo ha presentato ai suoi lettori al Teatro Carcano di Milano. Riporta repubblica.it
Dan Brown, l’interista, promuove il piano del nuovo San Siro: “Cambiare può essere positivo” - Lo scrittore del Codice da Vinci (dichiaratosi tifoso nerazzurro), in città per presentare il suo nuovo libro, ricorda quanto successo a Boston, la sua città. Lo riporta msn.com