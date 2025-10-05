Dall’intelligenza artificiale alla realtà virtuale i nuovi rischi sul lavoro

Inail non è solo un ente che tutela i lavoratori contro infortuni e malattie professionali, ma è anche un importante punto di riferimento in tema di ricerca e prevenzione. Le sue linee guida, i suoi studi e le sue raccomandazioni suggeriscono quali passi muovere nei nuovi scenari dell’occupazione. Ecco perché non deve sorprendere una recente analisi sull’intelligenza artificiale e le nuove tecnologie del dipartimento Dimeila dell’istituto, un documento di sintesi intitolato Le nuove competenze e le soft skill nell’era digitale. Analizza come la trasformazione tecnologica ridefinisce sia i ruoli professionali che le esigenze formative, imponendo una formazione costante e progressiva di abilità tecniche e trasversali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

