Dalle contraddizioni della Cgil alla liquefazione del Pd L’appello alla ragionevolezza di Cicchitto
Affrontando il tema Gaza, per avere un quadro obiettivo della situazione si deve fare una premessa: fino al 7 ottobre di due anni fa l’esercito israeliano non aveva tirato un colpo sui palestinesi. Anzi era accaduto esattamente il contrario. Il rilievo principale da fare a Netanyahu è quello di essere caduto allora nella trappola tesa da Hamas: nei due anni in cui ha preparato la strage del 7 ottobre, Hamas ha fatto una operazione di dissimulazione, forte dei finanziamenti avuti dal Qatar facendo credere a Netanyahu che il suo conclamato terrorismo era più mediatico che reale e che era possibile una comune intesa per emarginare l’Autorità palestinese, già debole di suo. 🔗 Leggi su Formiche.net
In questa notizia si parla di: contraddizioni - cgil
CGIL LIVORNO E PROTESTE DEI PORTUALI LIVORNESI SUL "THE GUARDIAN" Sul The Guardian, prestigioso quotidiano britannico, un articolo della corrispondente Angela Giuffrida con le dichiarazioni del segretario generale #Cgil #Livorno Gianfranco - facebook.com Vai su Facebook
#Cronaca Autorità Portuale Tirreno Centrale, scontro frontale tra sindacati e Annunziata: «Basta commissari, serve guida stabile». Poi la replica e contro replica tra “attacchi faziosi” e contraddizioni - X Vai su X
Dalle contraddizioni della Cgil alla liquefazione del Pd. L’appello alla ragionevolezza di Cicchitto - Affrontando il tema Gaza, per avere un quadro obiettivo della situazione si deve fare una premessa: fino al 7 ottobre di due anni fa l’esercito israeliano non aveva tirato un colpo sui palestinesi. Come scrive formiche.net
Picierno smaschera le contraddizioni del PD: il paradosso del campo largo che vuole sfidare Meloni - Pina Picierno, eurodeputata Pd e vicepresidente Parlamento europeo, critica la linea di Schlein sulle elezioni Marche, polarizzazione del voto e contraddizioni interne del PD. Scrive tag24.it