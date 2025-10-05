Dalle contraddizioni della Cgil alla liquefazione del Pd L’appello alla ragionevolezza di Cicchitto

Affrontando il tema Gaza, per avere un quadro obiettivo della situazione si deve fare una premessa: fino al 7 ottobre di due anni fa l’esercito israeliano non aveva tirato un colpo sui palestinesi. Anzi era accaduto esattamente il contrario. Il rilievo principale da fare a Netanyahu è quello di essere caduto allora nella trappola tesa da Hamas: nei due anni in cui ha preparato la strage del 7 ottobre, Hamas ha fatto una operazione di dissimulazione, forte dei finanziamenti avuti dal Qatar facendo credere a Netanyahu che il suo conclamato terrorismo era più mediatico che reale e che era possibile una comune intesa per emarginare l’Autorità palestinese, già debole di suo. 🔗 Leggi su Formiche.net

