Dalla scienza alla musica | Lanzinger nuovo presidente del Conservatorio Bonporti
Michele Lanzinger è il nuovo presidente del Conservatorio Bonporti di Trento e Riva del Garda. Lo ha deciso venerdì 3 ottobre la giunta provinciale. “Ho avuto modo di conoscere bene Michele Lanzinger all’inizio del mio mandato e di apprezzarne qualità e professionalità - ha detto l’assessore alla. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
In questa notizia si parla di: scienza - musica
Scienza e musica: come la scienza ha ispirato il successo di una rock band
Musica e scienza si incontrano al festival “Blues in Campus”
Chi non ama la musica ha il cervello "disconnesso": lo dice la scienza
la Via delle scienze – XXII stagione Dall’8 ottobre al 7 novembre 2025 Un prato inatteso Una stagione che si apre alla scoperta, tra scienza, musica, filosofia e tecnologia, grazie a collaborazioni inedite e nuovi orizzonti da esplorare. Si parte l’8 ottobre! - facebook.com Vai su Facebook
Eventi Catania, cosa fare nel weekend: tra musica, scienza e tradizione https://catania.liveuniversity.it/2025/10/02/eventi-catania-21/… - X Vai su X
Dalla scienza alla musica: Lanzinger nuovo presidente del Conservatorio Bonporti - Michele Lanzinger, geologo e paleoantropologo, dal 1992 al 2024 è stato direttore del Muse che ha portato alla nuova sede, realizzata su progetto architettonico di Renzo Piano, nel 2013. Si legge su trentotoday.it
Il Festival della Scienza guarda al nuovo millennio - E centinaia di eventi in programma, fra mostre, laboratori e spettacoli. ilgiornale.it scrive