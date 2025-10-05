Dalla scienza alla musica | Lanzinger nuovo presidente del Conservatorio Bonporti
Michele Lanzinger è il nuovo presidente del Conservatorio Bonporti di Trento e Riva del Garda. Lo ha deciso venerdì 3 ottobre la giunta provinciale. “Ho avuto modo di conoscere bene Michele Lanzinger all’inizio del mio mandato e di apprezzarne qualità e professionalità - ha detto l’assessore alla. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
In questa notizia si parla di: scienza - musica
Scienza e musica: come la scienza ha ispirato il successo di una rock band
Musica e scienza si incontrano al festival “Blues in Campus”
Chi non ama la musica ha il cervello "disconnesso": lo dice la scienza
la Via delle scienze – XXII stagione Dall’8 ottobre al 7 novembre 2025 Un prato inatteso Una stagione che si apre alla scoperta, tra scienza, musica, filosofia e tecnologia, grazie a collaborazioni inedite e nuovi orizzonti da esplorare. Si parte l’8 ottobre! Vai su Facebook
Eventi Catania, cosa fare nel weekend: tra musica, scienza e tradizione https://catania.liveuniversity.it/2025/10/02/eventi-catania-21/… - X Vai su X
Dalla scienza alla musica: Lanzinger nuovo presidente del Conservatorio Bonporti - Michele Lanzinger, geologo e paleoantropologo, dal 1992 al 2024 è stato direttore del Muse che ha portato alla nuova sede, realizzata su progetto architettonico di Renzo Piano, nel 2013. Segnala trentotoday.it
Il Festival della Scienza guarda al nuovo millennio - E centinaia di eventi in programma, fra mostre, laboratori e spettacoli. Da ilgiornale.it