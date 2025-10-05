Dalla scienza alla musica | Lanzinger nuovo presidente del Conservatorio Bonporti

Michele Lanzinger è il nuovo presidente del Conservatorio Bonporti di Trento e Riva del Garda. Lo ha deciso venerdì 3 ottobre la giunta provinciale. “Ho avuto modo di conoscere bene Michele Lanzinger all’inizio del mio mandato e di apprezzarne qualità e professionalità - ha detto l’assessore alla. 🔗 Leggi su Trentotoday.it