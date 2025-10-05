Dalla Regione Veneto più fondi per le persone con decadimento cognitivo e Parkinson | 1,8 milioni di euro al Progetto Sollievo

La Regione del Veneto ha deciso di incrementare i fondi destinati al sostegno delle persone con decadimento cognitivo e malattia di Parkinson, portando a 1,8 milioni di euro le risorse per il “Progetto Sollievo”. La giunta regionale, su proposta dell’assessore alla sanità e al sociale Manuela. 🔗 Leggi su Veronasera.it

