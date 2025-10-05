Roma, 5 ottobre 2025 – La burocrazia tiene in ostaggio cittadini e imprese. Da qualche parte, là fuori, c’è un fioraio che ha smarrito un tablet con i dati dei clienti per le consegne a domicilio: entro 72 ore deve presentare rapporto al Garante privacy, altrimenti rischia una sanzione tra 25mila e 150mila euro. Naturalmente per sbrigare la pratica deve pagare un professionista dei moduli (altri 350-500 euro), perché nel paese delle 160mila norme - ma la stima potrebbe essere al ribasso -, della bulimia legislativa, servono competenze raffinate, e qualche volta non bastano neppure, per decriptare un linguaggio astruso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dalla privacy all’autorizzazione unica ambientale: quando la burocrazia schiaccia le imprese