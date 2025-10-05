Dalla Porta ultimo appuntamento con il podio Caccia alla vittoria al Mugello

Il titolo è ormai sfumato, ma non l'occasione per provare a salire sul gradino più alto del podio. E Lorenzo Dalla Porta proverà a sfruttarla sul circuito del Mugello, nell'ultimo round del Campionato Italiano Velocità 2025: dopo l'undicesimo posto conquistato ieri al termine di "gara 1", il pilota di Montemurlo ha l'ultima opportunità per vincere nell'ultima gara che si terrà oggi. Nelle penultima tappa del campionato, svoltasi il mese scorso ad Imola, il pilota classe 1997 partiva dalla sesta posizione conquistata nel corso delle qualifiche sulla sua Ducati dell'SGM Racing Team. Aveva concluso "gara 1" in quinta posizione, ottenendo 11 punti.

