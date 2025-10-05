Dalla gioia alla paura vince 500mila euro al Gratta e Vinci e poi sviene…

Tempo di lettura: 2 minuti Ha acquistato tre Gratta e vinci e quando ha scoperto di aver vinto 500mila euro, si è sentito male. E’ accaduto nei giorni scorsi in una ricevitoria di Pradamano, in provincia di Udine ma la notizia si è diffusa ieri. Protagonista della vicenda è un giovane arrivato poche settimane fa in Friuli dalla Campania, per un lavoro. Il giovane è andato nel locale Velox Pizza ed ha acquistato i tre tagliandi, ha “grattato” e vinto la considerevole cifra. A quel punto quando ha realizzato, ha perso i sensi ed è stato necessario soccorrerlo. A raccontare l’episodio al Messaggero Veneto è stato il titolare del locale, Arian Toska, gestore assieme alla moglie Mirela Mance. 🔗 Leggi su Anteprima24.it