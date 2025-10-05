Dalla difesa all’attacco | Taiwan sfodera l’arma del silicio

Per decenni Taiwan ha coltivato l'idea del cosiddetto " scudo di silicio ": la convinzione che la sua posizione insostituibile nella catena globale dei semiconduttori garantisse una protezione implicita contro un' aggressione cinese. I chip prodotti dall'isola, infatti, alimentano industrie strategiche in tutto il mondo: dall'automotive all'aerospazio, dall'intelligenza artificiale alle telecomunicazioni. In virtù di questa centralità, c'è chi pensa che nessuna potenza — né gli Stati Uniti, né l'Europa, né la Cina continentale — potrebbe permettersi un conflitto che metta a rischio il cuore della produzione tecnologica globale.

