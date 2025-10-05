Dalla Baviera a Napoli | dal 9 ottobre arriva Oktoberland

Arriva in Italia Oktoberland che rivisita l’Oktoberfest unendo la tradizione bavarese con l’energia e i sapori della nostra cultura. Napoli è stata scelta da Erdinger, il brand nato e prodotto a Erding la capitale del distretto dell’Alta Baviera.Dal 9 al 12 ottobre Edenlandia – lo storico parco. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

