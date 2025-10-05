"Ce la siamo giocata alla pari". Resta questa consolazione a Filippo D’Alesio dopo la gara contro l’ Arezzo. Zero punti, però. Quelli che avrebbero permesso al suo Rimini di fare qualche altro scatto in avanti in classifica. Ma la prima della classe, nonostante il livello non esattamente esaltante in questa stagione del girone B, il suo dovere lo ha fatto. Pungendo il Rimini nel suo momento di maggiore difficoltà, quando le forze iniziavano a finire e la panchina corta non permette grandi stravolgimenti. "Sono sicuro che con questo atteggiamento, con questa mentalità e con questa attenzione ai dettagli – guarda il bicchiere mezzo pieno D’Alesio – sapremo fare bene. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - D’Alesio soddisfatto dal suo Rimini: "Ce la siamo giocata alla pari"