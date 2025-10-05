Dai cambi di Tudor alle critiche a Leao | Juve-Milan i commenti dei tifosi

Nessuna rete ma. tanti commenti: il pareggio tra Juve e Milan ha fatto scatenare i tifosi di entrambe le squadre sui social. Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dai cambi di Tudor alle critiche a Leao: Juve-Milan, i commenti dei tifosi

Tudor a DAZN: «Vinta una partita difficilissima, tutti i cambi hanno risposto bene. Vlahovic? È un giocatore della Juve, vediamo cosa succede in questa settimana»

Juve Borussia Dortmund è già cominciata: Tudor pensa a questi due cambi per la sfida di Champions League! Le prime indicazioni

Tudor a Sky: «Con 5 cambi non ci sono titolari, è importante che tutti si sentano importanti. Accettiamo il punto che dopo il 2-4 sembrano tre, sono felice»

#DelPiero: "Continui cambi di formazione della #Juventus? Speriamo che #Tudor metta sia prima che dopo i giocatori giusti". - X Vai su X

Quanto aiuto nei cambi per Tudor Un dato incredibile in questo avvio della Juve Vai su Facebook

Juventus, Critiche a Tudor e Accanimento Mediatico: Ma i Veri Problemi Sono Altri - Juventus, Critiche a Tudor e Accanimento Mediatico: Ma i Veri Problemi Sono Altri Il terzo pareggio consecutivo della Juventus ha scatenato una bufera mediatica. Riporta tuttojuve.com

Juve, Tudor vara il turnover sistematico: 4-5 cambi tra Villarreal e Milan - Il tecnico croato va verso una nuova gestione della rosa nella settimana delle coppe: in Champions c'è David in pole per guidare l'attacco ... msn.com scrive