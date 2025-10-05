Da Tommaso Cascella la proposta per fare del museo Un' officina della contemporaneità

5 ott 2025

Fare del museo Basilio Cascella “un’officina della contemporaneità che riporti al suo interno un pubblico affezionato”. Questa la proposta che Tommaso Cascella, venuto da Bomarzo a Pescara per partecipare alla commissione Cultura in cui si è parlato proprio della gestione del museo che porta il. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

