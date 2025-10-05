Da Tommaso Cascella la proposta per fare del museo Un' officina della contemporaneità
Fare del museo Basilio Cascella “un’officina della contemporaneità che riporti al suo interno un pubblico affezionato”. Questa la proposta che Tommaso Cascella, venuto da Bomarzo a Pescara per partecipare alla commissione Cultura in cui si è parlato proprio della gestione del museo che porta il. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
