Da Sogno LEGO a Realtà Videoludica | La Geniale Mod che Ridà Vita al Game Boy di Mattoncini

Gamesandconsoles.net | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiunque abbia sognato, da bambino, di poter giocare veramente con i propri giocattoli di LEGO, apprezzerà fino in fondo la storia di oggi. Pochi giorni fa, LEGO ha messo in vendita una fedele riproduzione in mattoncini della mitica Game Boy di Nintendo. Un set nostalgico e dettagliatissimo, con un unico, grande “difetto”: è un modello statico, non funzionante. Ma per una creatrice conosciuta come  Natalie the Nerd, questa non era una limitazione, bensì una sfida. E in soli un giorno, ha trasformato quel bellissimo soprammobile in una  Game Boy perfettamente funzionante, pronta per riportarci ai tempi di  Tetris  e  Pokémon Rosso e Blu. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

