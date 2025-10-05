Il fulcro della narrazione seriale del nostro Paese sono i personaggi. Da loro passano e sono sempre passate le fortune e le sfortune di ogni show sul piccolo schermo. Per sviscerare il rapporto tra sceneggiato televisivo e quello cinematografico si sono scritti saggi e romanzi. Sono stati fatti documentari ad hoc, sono state apparecchiate infinite tavole rotonde condite con le discussioni più alte e informate possibili. Si è creata, in sintesi, una letteratura ampissima, nel corso del tempo smentita, confermata e corretta. Una cosa, però, è rimasta: si tratta di un modo per raccontare storie. Il punto di partenza è sempre stato quello, ma i percorsi da scegliere sono i più vari possibili. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Da Romanzo Criminale a Il Mostro, il character drama è il genere su cui si basa la serialità italiana