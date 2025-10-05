Tempo di lettura: 3 minuti di Marco Cannata – Un esterno alto, che c’era da sostituire Kvaratskhelia. Poi un centrocampista di livello che potesse essere soprattutto un vice Frank in vista della coppa d’Africa, un vice DI Lorenzo importante. Immaginavamo si partisse da qui, poi tutto il resto. Perché il Napoli che nasceva con la difesa a tre, dopo l’arrivo di McTominay, viene pensato da Antonio Conte come squadra da quattro tre tre. Ed è proprio così che inizia non solo a far punti, perché quelli li fa da subito, ma anche a giocare bene a calcio, da Firenze a quella in casa con la Juventus. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Da Raspadori e Lukaku a De Bruyne ed Højlund: lavori in corso, ma intanto si vince