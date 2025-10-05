Da Raspadori e Lukaku a De Bruyne ed Højlund | lavori in corso ma intanto si vince
Tempo di lettura: 3 minuti di Marco Cannata – Un esterno alto, che c’era da sostituire Kvaratskhelia. Poi un centrocampista di livello che potesse essere soprattutto un vice Frank in vista della coppa d’Africa, un vice DI Lorenzo importante. Immaginavamo si partisse da qui, poi tutto il resto. Perché il Napoli che nasceva con la difesa a tre, dopo l’arrivo di McTominay, viene pensato da Antonio Conte come squadra da quattro tre tre. Ed è proprio così che inizia non solo a far punti, perché quelli li fa da subito, ma anche a giocare bene a calcio, da Firenze a quella in casa con la Juventus. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: raspadori - lukaku
Belgio, Garcia: "De Bruyne bravo a scegliere Napoli. Lukaku ci manca" - Il ct del Belgio, Rudi Garcia, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Secondo msn.com
Il belga Baseggio: “De Bruyne ha bisogno di tempo per adattarsi, Lukaku l'avrebbe aiutato" - L'ex nazionale belga Walter Baseggio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: “In Italia c’è una cultura ... Scrive tuttonapoli.net