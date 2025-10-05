Da Rambaldi a Loschi le mostre

Ilrestodelcarlino.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fine settimana ricco di appuntamenti per coloro che amano l’ arte. Da ieri, in viale Medaglie d’oro 36b è presente lo Studio Mem, un nuovo spazio in cui vendere e acquistare opere d’arte selezionate, oggetti vintage e di design. Sono presenti anche lavori di autori modenesi come le sculture di Odo Camillo Turrini e le opere in carta di Emanuela Turrini. ‘Dissonanze – giorni privati’ è il titolo della mostra dell’artista bolognese Stefano Rambaldi, molto conosciuto a Modena, appena inaugurata nella galleria del noto laboratorio d’arte grafica ‘Arte su carte’, ai civici 21, 23 e 25 di viale Fratelli Rosselli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

da rambaldi a loschi le mostre

© Ilrestodelcarlino.it - Da Rambaldi a Loschi, le mostre

In questa notizia si parla di: rambaldi - loschi

Ferrara celebra il papà di E.T. con due mostre - E lo fa con due mostre, inaugurate questa mattina, in Municipio, con le quali celebra l'artista ... Scrive ansa.it

rambaldi loschi mostreAl Miv di Varese il busto originale di E.t: l’omaggio al maestro del cinema Rambaldi - agli incubi di Alien fino al mito di King Kong, al cinema di Varese un incontro dedicato all'artista italiano vincitore di tre premi oscar ... varesenews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Rambaldi Loschi Mostre