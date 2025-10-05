da rambaldi a loschi le mostre

Fine settimana ricco di appuntamenti per coloro che amano l’ arte. Da ieri, in viale Medaglie d’oro 36b è presente lo Studio Mem, un nuovo spazio in cui vendere e acquistare opere d’arte selezionate, oggetti vintage e di design. Sono presenti anche lavori di autori modenesi come le sculture di Odo Camillo Turrini e le opere in carta di Emanuela Turrini. ‘Dissonanze – giorni privati’ è il titolo della mostra dell’artista bolognese Stefano Rambaldi, molto conosciuto a Modena, appena inaugurata nella galleria del noto laboratorio d’arte grafica ‘Arte su carte’, ai civici 21, 23 e 25 di viale Fratelli Rosselli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

