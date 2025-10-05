Da Pavia a visioni nel mondo Film d’autore in cartellone
Compie 13 anni la rassegna "Pavia nel cinema - Visioni dal mondo" ospitata dal Movie Planet di San Martino. Nata come rassegna dedicata ai film girati a Pavia, si è poi trasformata in un cartellone di pellicole d’autore e documentari su svariati temi, socio, artistico e culturali. "Tutti i lunedì da 13 anni proponiamo film di tutte le filmografie mondiali – ha detto Marco Mariani che con Luigi Riganti organizza la rassegna – che hanno problemi di distribuzione". Domani alle 21,15 sarà proiettato "Cure" di Kiyoshi Kurosawa. Il 13 ottobre sarà la volta di "Vera sogna il mare", il ritratto intimo di una donna che si scontra con le disparità di genere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
