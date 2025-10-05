Da noi… a Ruota Libera Pernice torna dalla Fialdini con Fra Emiliano che promuove il silenzio
Francesca Fialdini, forte del trionfo della seconda puntata di Ballando con le Stelle, torna questo pomeriggio, domenica 5 ottobre, su Rai 1 alle 17.20 con Da noi. a Ruota Libera, il programma di interviste ai protagonisti del mondo dello spettacolo e di racconti di storie vere, forti ed esemplari di persone comuni che hanno saputo dare una svolta alla propria vita. Anticipazioni e ospiti del 5 ottobre 2025. Aprirà la puntata Maurizio Battista, comico da sempre impegnato tra cinema, tv e teatro, prossimamente sul palco con lo spettacolo Uno. Nessuno. Centomila. Sarà ospite anche Lucia Mascino, tra le protagoniste de La ricetta della felicità, la fiction in onda in queste settimane su Rai 1. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
In questa notizia si parla di: ruota - libera
Palio, Rugani a ruota libera: “Brigante in Tartuca? Ce lo porterei in collo. Cavalli, ad ora sì ai big”
Ruota panoramica di Lecco: via libera alla rimozione dopo il dissequestro
Allegri, Ricci, Modric, il Milan e i suoi tifosi: Saelemaekers a ruota libera
Da noi...a Ruota Libera, gli ospiti di domenica 5 ottobre: Francesca Fialdini accoglie i protagonisti di Ballando con le stelle e non solo - X Vai su X
Ripartono gli incontri mensili con Genitori a ruota libera lo spazio informale per genitori di ragazzi e ragazze dagli 11 ai 18 anni, per condividere bisogni e idee su cui lavorare insieme in una dimensione di gruppo un appuntamento al mese insieme - facebook.com Vai su Facebook
Da noi... a ruota libera su Rai 1: Maurizio Battista e Lucia Mascino tra gli ospiti di oggi - Terzo appuntamento per il programma di Francesca Fialdini "Da noi a ruota libera": domenica 5 ottobre su Rai 1 ospiti Maurizio Battista, Lucia Mascino, Fra Emiliano Antenucci, Vitantonio Lombardo. Si legge su msn.com
Da noi... a ruota libera, oggi in tv: Cristiana Capotondi e gli altri ospiti della puntata - Nello studio di Francesca Fialdini si parla dei programmi Rai "Ballando con le stelle" e "La ricetta della felicità" ... today.it scrive