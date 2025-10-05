Da noi… a Ruota Libera Pernice torna dalla Fialdini con Fra Emiliano che promuove il silenzio

Francesca Fialdini, forte del trionfo della seconda puntata di Ballando con le Stelle, torna questo pomeriggio, domenica 5 ottobre, su Rai 1 alle 17.20 con Da noi. a Ruota Libera, il programma di interviste ai protagonisti del mondo dello spettacolo e di racconti di storie vere, forti ed esemplari di persone comuni che hanno saputo dare una svolta alla propria vita. Anticipazioni e ospiti del 5 ottobre 2025. Aprirà la puntata Maurizio Battista, comico da sempre impegnato tra cinema, tv e teatro, prossimamente sul palco con lo spettacolo Uno. Nessuno. Centomila. Sarà ospite anche Lucia Mascino, tra le protagoniste de La ricetta della felicità, la fiction in onda in queste settimane su Rai 1. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

