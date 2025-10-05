Da Meghan Markle a Lana Del Ray e Ghali | tutti i vip avvistati nel weekend alle sfilate della Fashion Week di Parigi
La Fashion Week di Parigi chiude in bellezza con una parata di star per l’ultimo weekend di sfilate. la prima a prendersi la scena è stata a gran sorpresa Meghan Markle, duchessa di Sussex e moglie del principe Harry, arrivata sabato in città per assistere al debutto di Pierpaolo Piccioli da Balenciaga. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vogue Italia (@vogueitalia) A seguire abbiamo visto Anne Hathaway, la moglie di Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez, la moglie di jeff Bezos Lauren Sanchez, le attrici Shailene Woodley e Simone Ashley, la cantante PinkPantheress e le top model Barbara Palvin e Rosie Huntington-Whiteley. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: meghan - markle
