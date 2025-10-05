La Fashion Week di Parigi chiude in bellezza con una parata di star per l’ultimo weekend di sfilate. la prima a prendersi la scena è stata a gran sorpresa Meghan Markle, duchessa di Sussex e moglie del principe Harry, arrivata sabato in città per assistere al debutto di Pierpaolo Piccioli da Balenciaga. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vogue Italia (@vogueitalia) A seguire abbiamo visto Anne Hathaway, la moglie di Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez, la moglie di jeff Bezos Lauren Sanchez, le attrici Shailene Woodley e Simone Ashley, la cantante PinkPantheress e le top model Barbara Palvin e Rosie Huntington-Whiteley. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Da Meghan Markle a Lana Del Ray e Ghali: tutti i vip avvistati nel weekend alle sfilate della Fashion Week di Parigi