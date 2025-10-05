Da giudice TV a nuova ONU | Lucarelli ci prova con una spilla
Selvaggia Lucarelli sfoggia la spilla palestinese a Ballando con le Stelle. Polemica in prima serata: attivismo o provocazione fuori luogo? L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
