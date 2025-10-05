Da Firenze all’Africa le magliette della Half Marathon ai bambini ruandesi

Firenze, 5 ottobre 2025 – Ogni anno, il surplus delle magliette della Half Marathon Firenze non viene gettato via, ma trova nuova vita e un significato profondo. Grazie all’impegno dell’Associazione Polizia di Stato – sezione di Prato – e in particolare di Mario, volontario instancabile, questi indumenti raggiungono il Ruanda, dove vengono distribuiti come aiuti concreti a chi ne ha davvero bisogno. Ciò che per noi può sembrare un piccolo gesto, per loro diventa un dono immenso: un segno di vicinanza, dignità e speranza. È questo il bello del podismo, uno sport che sa andare oltre le gare e trasformarsi in strumento di solidarietà, senza sprecare nulla. 🔗 Leggi su Lanazione.it

