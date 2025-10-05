Da Firenze all’Africa le magliette della Half Marathon ai bambini ruandesi
Firenze, 5 ottobre 2025 – Ogni anno, il surplus delle magliette della Half Marathon Firenze non viene gettato via, ma trova nuova vita e un significato profondo. Grazie all’impegno dell’Associazione Polizia di Stato – sezione di Prato – e in particolare di Mario, volontario instancabile, questi indumenti raggiungono il Ruanda, dove vengono distribuiti come aiuti concreti a chi ne ha davvero bisogno. Ciò che per noi può sembrare un piccolo gesto, per loro diventa un dono immenso: un segno di vicinanza, dignità e speranza. È questo il bello del podismo, uno sport che sa andare oltre le gare e trasformarsi in strumento di solidarietà, senza sprecare nulla. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: firenze - africa
Ieri a Firenze una serata intensa e piena di emozioni! Il 16 settembre 2025, al Circolo ARCI Il Progresso, si è tenuta la presentazione del mio ultimo libro “L’Africa Martoriata. Colonizzazione e Decolonizzazione – I sicari dei Rivoluzionari Africani”. Un grazie sp - facebook.com Vai su Facebook
Da Firenze all’Africa, le magliette della Half Marathon ai bambini ruandesi - Firenze, 5 ottobre 2025 – Ogni anno, il surplus delle magliette della Half Marathon Firenze non viene gettato via, ma trova nuova vita e un significato profondo. Segnala msn.com
Dalle strade di Firenze ai villaggi del Rwanda: le magliette della Half Marathon in viaggio per la solidarietà - E spunta una novità nel segno dell’ambiente: l’abolizione dei palloncini di plastica per i pacemaker, sostituiti da vele colorate Firenze, 6 marzo 2025 – Ogni grande evento sportivo richiede una ... Riporta lanazione.it