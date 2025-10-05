E dalla nuova perquisizione a casa di Andrea Sempio spunta il computer. Un pc che, lo scorso 14 maggio, non era stato trovato, quando i carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano avevano setacciato sia l'abitazione a Voghera, dove viveva il 37enne indagato dalla Procura di Pavia per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi, sia quella dei genitori a Garlasco, da dove è spuntato, invece, l'appunto sul quaderno con la scritta «Vendittigip archivia X 20.30. €», dal quale è scattato l'avviso di garanzia per corruzione in atti giudiziari nei confronti dell'ex procuratore Mario Venditti che, nel 2017, archiviò in tempi record il fascicolo su Sempio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Da casa Sempio sono spuntati il pc introvabile e un "memoriale" sullo scandalo hot