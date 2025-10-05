Da capitano a capitano | Paola Egonu a lezione da Lautaro

Paola Egonu ha finalmente incontrato Lautaro Martinez ad Appiano Gentile: uno scambio di maglie e di consigli nel segno dei colori nerazzurri. Incontrarlo era uno dei suoi desideri più grandi. E adesso, poco dopo aver vinto la coppa del mondo, Paola Egonu può dire di aver realizzato un altro sogno ancora: quello di conoscere, cioè, il suo beniamino Lautaro Martinez. (Instagram) – Ilveggente.it Quello tra i due campioni è stato un incontro speciale, all’insegna dello sport e non solo. La campionessa azzurra, fresca di fascia al braccio, aveva confidato proprio pochi giorni fa di voler incontrare l’attaccante argentino dell’Inter, considerandolo un modello da cui trarre ispirazione. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Da capitano a capitano: Paola Egonu a lezione da Lautaro

