Da Capaccio al Parlamento in Repubblica Ceca | Samuel Volpe rende orgoglioso anche il nostro territorio

Salernotoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da Capaccio al Parlamento, in Repubblica Ceca: Samuel Volpe 24enne originario della città dei Templi e residente a Líbeznice, è stato eletto alla Camera dei Deputati come candidato 2 del Partito Pirata in Boemia centrale. Attivista dal 2020, Volpe ha raccolto da solo ben 6.620 preferenze. È stato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: capaccio - parlamento

capaccio parlamento repubblica cecaUn 24enne di Capaccio Paestum eletto alla Camera in Repubblica Ceca: Samuel Volpe deputato con il Partito Pirata - Un giovane originario di Capaccio Paestum approda al Parlamento della Repubblica Ceca. Da msn.com

capaccio parlamento repubblica cecaRepubblica Ceca sceglie l’usato sicuro. Vince l’ex premier Babis. La sua canzone preferita? E’ dei Ricchi e Poveri - Possibili alleati gli Automobilisti che vogliono abolire le piste ciclabili ... ilfattoquotidiano.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Capaccio Parlamento Repubblica Ceca