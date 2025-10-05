Da Bologna a Padova sgominata la banda dei corrieri fantasma

Bolognatoday.it | 5 ott 2025

Non consegnavano pacchi, li rubavano. Travestiti da corrieri e armati di chiavi modificate, disturbatori di frequenze e documenti falsi, due uomini cileni di 57 e 55 anni hanno messo a segno una serie di furti mirati ai furgoni delle consegne in tutto il Nord Italia. Il loro piano, però, è stato. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

