Da Bologna a Padova sgominata la banda dei corrieri fantasma

Non consegnavano pacchi, li rubavano. Travestiti da corrieri e armati di chiavi modificate, disturbatori di frequenze e documenti falsi, due uomini cileni di 57 e 55 anni hanno messo a segno una serie di furti mirati ai furgoni delle consegne in tutto il Nord Italia. Il loro piano, però, è stato. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Censis, Padova sul primo gradino del podio dei mega atenei, meglio di Sapienza e Statale di Milano. Seguono Bologna e Pisa. Ecco la classifica

A13 Bologna-Padova, chiusa per una notte l'immissione sulla A4

Rovigo si blinda dopo l'omicidio di Amine Gara: Piantedosi manda 30 poliziotti da Padova, Bologna e Milano

#Viabilità | #Manifestazione | A14 Tratto Chiuso tra Bologna Borgo Panigale e Bivio A14/A13 Bologna-Padova ? Bologna Tratto Chiuso tra Bologna San Lazzaro e Bologna Borgo Panigale ? autostrada Milano-Napoli Code in entrambe le direzioni

Da Padova a Bologna, sgominata la banda dei “corrieri fantasma” - tech, due cileni di 55 e 57 anni trafugavano i furgoni delle consegne in tutto il Nord Italia. Secondo padovaoggi.it

Furti e droga, banda sgominata: un carabiniere tra gli indagati - Bologna, 19 luglio 2025 – Erano riusciti a sfuggire alla cattura, scappando all’estero, ma alla fine la giustizia ha presentato loro il conto. Si legge su ilrestodelcarlino.it