Curva Nord Inter l’annuncio di Ciccarelli | Siamo pronti ridateci i colori! – VIDEO

5 ott 2025

Inter News 24 Curva Nord Inter, l’annuncio di Ciccarelli: «Siamo pronti, ridateci i colori!». Il messaggio social di uno dei leader del tifo organizzato – VIDEO. La Curva Nord dell’ Inter potrebbe tornare a riempire di colore e cori lo stadio di San Siro già a partire dalla sfida di Serie A contro la Fiorentina, in programma il 29 ottobre 2025. A riaccendere le speranze dei tifosi nerazzurri ci ha pensato Nino Ciccarelli, storico leader della curva, con un post sui social in cui ha invitato a far tornare bandiere e striscioni, sottolineando la voglia di riportare i colori e la voce della tifoseria all’interno dello stadio. 🔗 Leggi su Internews24.com

