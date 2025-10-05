Cure urgenti per un bimbo | Contursi Terme si mobilita per Gerard il grazie del papà

Ha ringraziato tutti i generosi, Victor, papà di Gerard, il bimbo di Contursi Terme che sta lottando contro un brutto male. Ad essersi mobilitato per primo per il piccolo, Silvano Forlenza, noto hair stylist del posto. “Victor vuole ringraziare singolarmente tutte quelle persone che hanno aderito. 🔗 Leggi su Salernotoday.it