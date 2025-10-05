A volte, nelle cerimonie di premiazione, il palco smette di essere palco e diventa specchio. E le persone che salgono a ricevere un riconoscimento portano con sé pezzi di mondo che pensavi perduti. Al teatro Rendano di Cosenza, fresco di restyling, la XIX edizione del Premio per la Cultura Mediterranea ha avuto quel momento. Anzi, ne ha avuti otto, uno per ogni vincitore. Otto storie diverse che. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Cultura mediterranea vuol dire condividere