Feedpress.me | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A volte, nelle cerimonie di premiazione, il palco smette di essere palco e diventa specchio. E le persone che salgono a ricevere un riconoscimento portano con sé pezzi di mondo che pensavi perduti. Al teatro Rendano di Cosenza, fresco di restyling, la XIX edizione del Premio per la Cultura Mediterranea ha avuto quel momento. Anzi, ne ha avuti otto, uno per ogni vincitore. Otto storie diverse che. 🔗 Leggi su Feedpress.me

In questa notizia si parla di: cultura - mediterranea

Cultura mediterranea vuol dire condividere - Otto vincitori che propongono otto modi diversi di vivere e raccontare il "Mare Nostrum"

