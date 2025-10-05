Cuciniamo insieme | Tortelli di zucca di nonna Linda
Ci addentriamo con una certa gioia gastronomica nell’autunno che per la cucina è stagione eccelsa: arrivano i tartufi, ci sono i funghi, sgorga l’olio nuovo, si arrostiscono le castagne, ma soprattutto ecco la regina: la zucca. Pensate tutti ad Halloween? E mal ve ne incoglie. Considerate almeno la carrozza di Cenerentola perché la zucca apparentemente così dimessa e così diffusa è davvero un ingrediente straordinario in cucina. Ci si fa di tutto: dal salato al dolce passando per cento e cento preparazioni. Un must sono i tortelli. Quelli mantovani sono insuperabili con la mostarda e gli amaretti, ma ci sono anche delle versioni semplificate come questa che abbiamo trovato in un quadernetto di nonna Linda. 🔗 Leggi su Laverita.info
In questa notizia si parla di: cuciniamo - insieme
Cuciniamo insieme: cetrioli mangia e bevi
Cuciniamo insieme: il merluzzo "pescato"
Cuciniamo insieme | Bastoncini di zucchine (in salsa tatziki)
Cuciniamo insieme Oggi pommes aligot, una sorta di purè caricato con panna, formaggio (molto formaggio) e aglio. Saporitissimo ed extra calorico, è perfetto come accompagnamento di spezzatini oppure come piatto unico, servito caldo e filante. Curiosità: q - facebook.com Vai su Facebook
Zucca a tavola: come cucinarla per i bambini senza sentirsi dire no - Idee pratiche per cucinare la zucca ai bambini e farla amare senza più capricci. Da nostrofiglio.it
Cuciniamo insieme: crema di zucca con finferli e castagne - L’autunno si va affermando e oggi vogliamo portarvi a spasso per i boschi in cerca di funghi e di castagne. panorama.it scrive