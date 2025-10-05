CRZ7 – A Pistoia vince Carmine Tribuzio
Seconda piazza per Antonio Rusce mentre il terzo posto vale a Daniele Silvestri il titolo di zona. Sono i frusinati Carmine Tribuzio e Fabiano Cipriani, su una Skoda Fabia RS Rally2, i vincitori del 46° Rally Città di Pistoia, gara che ha assegnato il titolo della Coppa Rally di Zona 7. La competizione, organizzata in . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
TRIBUZIO AL COMANDO DEL 46° RALLY CITTA' DI PISTOIA Sono Tribuzio-Cipriani i più veloci dopo le prima 3 PS al 46° Rally Città di Pistoia, ultima gara della C.R.Z. - Coppa Rally di Zona, la 7^, quella della Toscana. Precedono di 4,6s Rusce-Zanni e di 9,