CRZ7 – A Pistoia vince Carmine Tribuzio

Tuttorally.news | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Seconda piazza per Antonio Rusce mentre il terzo posto vale a Daniele Silvestri il titolo di zona. Sono i frusinati Carmine Tribuzio e Fabiano Cipriani, su una Skoda Fabia RS Rally2,  i vincitori del 46° Rally Città di Pistoia, gara che ha assegnato il titolo della Coppa Rally di Zona 7. La competizione, organizzata in . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

