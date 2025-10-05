Crozza-Papa Leone tenta di fermare la guerra cantando | Valgo meno di Tajani al terzo spritz

Nella prima puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza, in onda ogni venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza torna nelle vesti di Papa Leone XIV che tenta di fermare i conflitti cantando. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

