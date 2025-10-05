Cronoscalata e cavalli sul lago | un weekend di solidarietà in ricordo di Stefano e Michy

Due eventi nello stesso weekend per continuare a raccogliere fondi con finalità benefiche, ma anche per ricordare il piccolo Michele, scomparso nel 2015 per un tumore, e il suo papà Stefano Barra, mancato lo scorso gennaio. A proporli l'associazione “Michy. sempre con noi” che proprio Stefano. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

