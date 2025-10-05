Crollo scuola Indonesia 37 morti e decine di dispersi

Un boato improvviso, poi il silenzio e la polvere. A Giava, in Indonesia, una scuola è crollata travolgendo alunni e insegnanti che si trovavano all’interno dell’edificio. Il bilancio è drammatico: 37 vittime accertate, 104 persone tratte in salvo e 26 ancora disperse, secondo quanto comunicato dalle autorità locali. “ Domenica mattina sono state recuperate 141 persone: 104 sono in salvo e 37 sono morte ”, ha dichiarato Yudhi Bramantyo, direttore delle operazioni dell’ Agenzia nazionale di ricerca e soccorso, che coordina le operazioni sul posto. I soccorsi: aiuti con escavatori e cani addestrati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Crollo scuola Indonesia, 37 morti e decine di dispersi

In questa notizia si parla di: crollo - scuola

Lavori quasi finiti alla scuola King, dove crollò un controsoffitto (anche) a causa dei temporali

Crolla intonaco in una scuola, alunno ferito. Indagato il sindaco, accusato di crollo colposo: “Massima collaborazione con gli inquirenti”

Crollo solaio a scuola, Danese (Filca Cisl): "Inaccettabile che si metta a rischio la vita dei nostri figli"

Crollo scuola in Indonesia, il bilancio è di 37 vittime #indonesia #5ottobre - X Vai su X

Crollo della scuola in Indonesia: cessate le ricerche di sopravvissuti, si passa al recupero delle salme -- https://www.ilmetropolitano.it/2025/10/02/crollo-della-scuola-in-indonesia-cessate-le-ricerche-di-sopravvissuti-si-passa-al-recupero-delle-salme/ #ilmetrop - facebook.com Vai su Facebook

Crollo di una scuola in Indonesia, il bilancio è di 37 vittime - "Domenica mattina sono state recuperate 141 persone: 104 sono in salvo e 37 sono morte", ha spiegato il direttore delle ... Si legge su ansa.it

Indonesia, crollata una scuola nell’isola di Giava - Le vittime accertate sono 37 e sono stati recuperati 104 superstiti. Come scrive interris.it