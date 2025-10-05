Crollo nel cortile della casa a due passi dalla chiesa
Crollo nel cortile di un’abitazione nei pressi della chiesa di Santi Cosma e Damiano a Teano. Il comune ordina ai proprietari la messa in sicurezza e il ripristino dello stato dei luoghi.Nei giorni scorsi l’intervento dei vigili del fuoco che hanno riscontrato “la presenza di piccole voragini. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: crollo - cortile
Il crollo del sottostante canale aveva reso inagibile il cortile ripristinato grazie al contributo della fondazione. La scuola materna riserva un terzo dei posti a bimbi di famiglie nel disagio... - facebook.com Vai su Facebook
#quindicenne #accoltellato all'addome durante una lite tra coetanei, fugge verso casa e crolla per terra in cortile: ferito anche un altro ragazzo - X Vai su X